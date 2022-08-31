«Шла на подмогу»: ВСУ ударили по колонне ВС РФ, двигавшейся в направлении Херсона — нардеп
Подтверждения уничтожения колонны от украинских военных пока не поступало (Фото:Юрий Мысягин/Telegram)
Народный депутат от Слуги народа Юрий Мысягин заявил об ударе по колонне российских захватчиков, которая шла через Олешки в сторону временно подконтрольного РФ Херсона на подмогу находящимся там оккупантам.
Об этом он сообщил в среду, 31 августа, у себя в Telegram-канале.
Кроме того, нардеп обнародовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены последствия уничтожения техники россиян.
На нем видно, как с места удара в небо поднимаются густые клубы дыма.
«Олешки Херсонской области, ВСУ нанесли удар по колонне оккупантов, которая шла на помощь оркам на правом берегу Днепра», — написал Мысягин в описании к опубликованным кадрам.
Официальных комментариев по этому поводу от украинских военных пока не поступало.
Ранее в СМИ появилась информация, что через временно оккупированный Мелитополь в сторону Херсона движутся колонны российской военной техники.
Контрнаступление украинской армии на юге страны началось 29 августа.
Перед этим ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.
Таким образом войска РФ застряли на правом берегу и оказались отрезанными от снабжения.
В то же время о каких-либо сроках операции в Генштабе ВСУ не говорят, советуя украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.
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