«Шла на подмогу»: ВСУ ударили по колонне ВС РФ, двигавшейся в направлении Херсона — нардеп

31 августа, 15:12
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Подтверждения уничтожения колонны от украинских военных пока не поступало (Фото:Юрий Мысягин/Telegram)

Подтверждения уничтожения колонны от украинских военных пока не поступало (Фото:Юрий Мысягин/Telegram)

Народный депутат от Слуги народа Юрий Мысягин заявил об ударе по колонне российских захватчиков, которая шла через Олешки в сторону временно подконтрольного РФ Херсона на подмогу находящимся там оккупантам.

Об этом он сообщил в среду, 31 августа, у себя в Telegram-канале.

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Кроме того, нардеп обнародовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены последствия уничтожения техники россиян.

Видео дня

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На нем видно, как с места удара в небо поднимаются густые клубы дыма.

«Олешки Херсонской области, ВСУ нанесли удар по колонне оккупантов, которая шла на помощь оркам на правом берегу Днепра», — написал Мысягин в описании к опубликованным кадрам.

Официальных комментариев по этому поводу от украинских военных пока не поступало.

Ранее в СМИ появилась информация, что через временно оккупированный Мелитополь в сторону Херсона движутся колонны российской военной техники.

Контрнаступление украинской армии на юге страны началось 29 августа.

https://www.youtube.com/watch?v=-K9Fo0djy44
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Перед этим ВСУ уничтожили базы российских войск в Херсоне и Новой Каховке, а до этого разрушили Антоновский мост и переправу на Каховской ГЭС, сделав невозможной переброску сил противника через Днепр.

Таким образом войска РФ застряли на правом берегу и оказались отрезанными от снабжения.

В то же время о каких-либо сроках операции в Генштабе ВСУ не говорят, советуя украинцам запастись терпением, поскольку процесс деоккупации может быть длительным.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Война России против Украины

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