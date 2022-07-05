ВСУ ударили по казармам российских войск в оккупированной Ясиноватой — фото 5 июля, 14:16 Информации о потерях российских захватчиков не поступало (Фото:ВСУ)

Украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области.

Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, опубликовав фото с последствиями артиллерийского обстрела.

На них видно, что в результате артудара на территории объекта начался пожар, а само здение казармы получило серьезные повреждения.

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В то же время информации о потерях оккупантов не поступало.

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