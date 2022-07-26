ВСУ накрыли казармы оккупантов в Лисичанске, устроив им «БУМ вечеринку» — видео с последствиями

26 июля, 16:20
В результате удара ликвидированы 12 захватчиков из российского ОМОНа (Фото:Коллаж НВ)

В результате удара ликвидированы 12 захватчиков из российского ОМОНа (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированном Лисичанске Луганской области.

Об этом сообщили во вторник, 26 июля, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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«В оккупированном Лисичанске прошла „БУМ вечеринка“, погибли 12 орков с руснявого ОМОНа. Ад этим тварям будет милостью», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/a6enoYvjQyk

Кроме того, было также опубликовано видео с последствиями удара, на котором видны сразу несколько разрушенных зданий.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Лисичанск Казармы Война России против Украины

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