ВСУ накрыли казармы оккупантов в Лисичанске, устроив им «БУМ вечеринку» — видео с последствиями
В результате удара ликвидированы 12 захватчиков из российского ОМОНа (Фото:Коллаж НВ)
Украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированном Лисичанске Луганской области.
Об этом сообщили во вторник, 26 июля, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
«В оккупированном Лисичанске прошла „БУМ вечеринка“, погибли 12 орков с руснявого ОМОНа. Ад этим тварям будет милостью», — говорится в сообщении.
Кроме того, было также опубликовано видео с последствиями удара, на котором видны сразу несколько разрушенных зданий.
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