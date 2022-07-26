ВСУ накрыли казармы оккупантов в Лисичанске, устроив им «БУМ вечеринку» — видео с последствиями 26 июля, 16:20 В результате удара ликвидированы 12 захватчиков из российского ОМОНа (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированном Лисичанске Луганской области.

Об этом сообщили во вторник, 26 июля, в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

«В оккупированном Лисичанске прошла „БУМ вечеринка“, погибли 12 орков с руснявого ОМОНа. Ад этим тварям будет милостью», — говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, было также опубликовано видео с последствиями удара, на котором видны сразу несколько разрушенных зданий.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.