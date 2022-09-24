ВСУ нанесли удары по переправе в Новой Каховке и по Каховскому мосту 24 сентября, 04:46 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Через сутки, 23 сентября, на южном направлении украинские военные уничтожили российские вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25, дроны-камикадзе. А также поразили скопление и колонну врага.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Во время повторной воздушной атаки Одессы силами противовоздушной обороны над морем были уничтожены четыре дрона-камикадзе. Среди них впервые в Украине сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6 ( Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения. Еще один Шахид-136 атаковал вечером наши позиции на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевщины. При попытке атаковать направление порта Южного дежурный Шахид-136 был сбит.

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Украинская авиация нанесла 20 ударов по врагу.

В Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8, а в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны сбит российский штурмовик Су-25.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, три ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, ракетный комплекс Тор в Баштанском районе Николаевщины, колонну вооружения и техники - в Каховке.

Подтверждено еще одно контрольное поражение Каховского моста.

Остальные потери врага за боевой день составляют: 51 военный, 152 мм гаубица Мста-Б, танк и 16 единиц другой авто-бронетехники.

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