В центре оккупированного РФ Херсона прогремел мощный взрыв — видео 16 сентября, 11:31 По некоторым данным, целью могло быть здание Апелляционного суда (Фото:Скриншот видео t.me/bratchukadmin_bot)

В пятницу, 16 сентября, в центре временно оккупированного РФ Херсона прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, опубликовав соответствующее видео.

На обнародованных кадрах видно, как позади захваченного ВС РФ здания Херсонской облгосадминистрации поднимаются густые клубы черного дыма.

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«В Херсоне оккупанты не соблюдают правила курения в общественных местах. Законы Украины надо уважать, ублюдки», — прокомментировал Братчук происшествие.

Кремлевская пропаганда утверждает, что по городу был нанесен удар пятью ракетами РСЗО HIMARS.

По некоторым данным, его целью было здание Апелляционного суда города.

В Генштабе ВСУ отвественность за удар на себя пока не брали.

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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