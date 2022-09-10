ВСУ разнесли ракетами базу военной полиции ВС РФ в Большом Бурлуке Харьковской области — видео 10 сентября, 09:59 В результате удара здание, в котором располагались оккупанты, было почти полностью разрушено (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)

Украинские военные обстреляли из реактивных системам залпового огня HIMARS базу российских оккупантов в Великом Бурлуке Харьковской области.

Об этом свидетельствует видео, которое было обнародовано в соцсетях в субботу, 10 сентября.

Согласно имеющимся данным, в здании, которое стало целью ракетного удара, располагалась военная полиция ВС РФ.

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Информации о потерях противника пока не поступало, однако, судя по разрушениям, они могут быть довольно значительными.

Кроме того, в результате удара была уничтожена находившаяся радом российская военная техника.

Великий Бурлук находится в около 46 километрах севернее Купянска, из которого уже началась эвакуация коллаборантов на фоне подхода к городу украинских сил.

ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.



В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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