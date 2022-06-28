Украинские десантники нанесли удар по базе РФ — видео 28 июня, 16:52 В результате артудара было уничтожено несколько единиц техники (Фото:Скриншот видео ДСШ ВСУ)

Артиллеристы украинских десантно-штурмовых войск нанесли удар по базе российских захватчиков на одном из направлений.

Об этом во вторник, 28 июня, сообщило командование ДШВ на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

На нем видно скопление российской бронетехники, грузовиков и других автомобилей, часть из которых в результате артудара были уничтожены.

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При этом потери противника в живой силе не уточняются.

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