Украинские десантники нанесли удар по базе РФ — видео
В результате артудара было уничтожено несколько единиц техники (Фото:Скриншот видео ДСШ ВСУ)
Артиллеристы украинских десантно-штурмовых войск нанесли удар по базе российских захватчиков на одном из направлений.
Об этом во вторник, 28 июня, сообщило командование ДШВ на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео.
На нем видно скопление российской бронетехники, грузовиков и других автомобилей, часть из которых в результате артудара были уничтожены.
При этом потери противника в живой силе не уточняются.
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