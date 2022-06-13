ВСУ нашли и уничтожили базу ВС РФ в Запорожской области — видео
ВСУ уничтожили склады с горючим и боеприпасами и казарму с солдатами (Фото:Скриншот ВСУ)
Украинские военные обнаружили и уничтожили базу российских оккупантов в Запорожской области.
Соответствующее видео в понедельник, 13 июня, обнародовала 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ.
На территории базы были обустроены склады с горючим и боеприпасами, а также казарма с личным составом ВС РФ.
В результате успешного артудара стратегический объект российских оккупантов был уничтожен.
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