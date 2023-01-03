В соцсетях сообщили об уничтожении базы оккупантов в Токмаке — видео
Информации о потерях оккупантов пока не поступало (Фото:Скриншот видео)
Жители временно оккупированного РФ Токмака Запорожской области сообщили об ударе в ночь на вторник, 3 января, по зданию, которое было занято российскими военными.
Согласно имеющимся данным, захватчики расположились в корпусе противотуберкулезного диспансера.
Видео с последствиями удара было обнародовано в соцсетях.
На нем видно, что в результате прилета произошло частичное обрушение здания.
Информации о потерях оккупантов на данное время нет.
В Генштабе ВСУ сообщения об ударе по Токмаку пока не комментировали.
Это уже не первый удар по расположению ВС РФ в 2023-м.
В новогоднюю ночь ВСУ уничтожили их базу в Макеевке Донецкой области. В результате ракетной атаки были ликвидированы сотни мобилизованных россиян.
Кроме того, еще один удар был нанесен по зданию в Первомайске Луганской области, занятому наемниками из ЧВК Вагнера.