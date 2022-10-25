Убиты десятки оккупантов: ВСУ уничтожили базу кадыровцев в Херсонской области — видео 25 октября, 09:39 По некоторым данным, в результате удара были уничтожены около 40 оккупантов (Фото:Коллаж НВ)

На Херсонском направлении украинские военные уничтожили расположение так называемой TikTok-армии кремлевского ставленника во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзана Кадырова.

Об этом сообщили в Telegram-канале ВСУ.

Кроме того, было также обнародовано фото с последствиями ракетного удара по базе кадыровцев и видео первых минут после его нанесения.

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В результате удара противник понес большие потери убитыми и ранеными.

Согласно данным украинского офицера Анатолия Штефана, речь идет об около 40 убитых оккупантов и более 60 пострадавших.

Других подробностей на данное время нет.