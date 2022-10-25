Убиты десятки оккупантов: ВСУ уничтожили базу кадыровцев в Херсонской области — видео
По некоторым данным, в результате удара были уничтожены около 40 оккупантов (Фото:Коллаж НВ)
На Херсонском направлении украинские военные уничтожили расположение так называемой TikTok-армии кремлевского ставленника во временно оккупированной РФ Ичкерии Рамзана Кадырова.
Об этом сообщили в Telegram-канале ВСУ.
Кроме того, было также обнародовано фото с последствиями ракетного удара по базе кадыровцев и видео первых минут после его нанесения.
В результате удара противник понес большие потери убитыми и ранеными.
Согласно данным украинского офицера Анатолия Штефана, речь идет об около 40 убитых оккупантов и более 60 пострадавших.
Других подробностей на данное время нет.