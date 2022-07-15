Ответ за удары по городам. ВСУ совершили «три крупных накрытия» по оккупантам — Арестович

15 июля, 01:30
ВСУ (Фото:BBC)

ВСУ (Фото:BBC)

Украинские силы ответили российским захватчикам на ракетные удары по городам. В частности за Харьков, Винницу и Николаев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, было «три крупных накрытия» со стороны ВСУ.

«Пошла работа. Есть первых три крупных накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше», — написал Арестович.

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При этом спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что речь идет о точечных выстрелах по местам базирования российских оккупантов.

В частности, по украинские защитники ударили в Новой Маячке на Херсонщине, Снигуривке и в районе Чернобаевки.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Винница Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Харьков Алексей Арестович Война России против Украины

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