ВСУ нанесли точные удары по оккупантам в Херсонской области — командование Юг 11 июля, 20:56 Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Бойцы ЗСУ обстреляли позиции российских оккупантов в Херсонской области. В частности, был атакован пункт управления войсками РФ.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по возможным позициям российских ЗРК С-300 в районе Алешковских песков.

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При этом позже украинские войска метко атаковали пункт управления вражескими войсками в Таврическом.

«Окончательные потери противника доразведываются и уточняются», — добавили в ОК Юг.

За сутки, 10 июля, на Южном направлении, украинские защитники уничтожили 38 оккупантов, а также десять единиц техники и два склада боеприпасов.

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