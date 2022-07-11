ВСУ нанесли точные удары по оккупантам в Херсонской области — командование Юг

11 июля, 20:56
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Бойцы ЗСУ обстреляли позиции российских оккупантов в Херсонской области. В частности, был атакован пункт управления войсками РФ.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по возможным позициям российских ЗРК С-300 в районе Алешковских песков.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=Xt8Drz9cpTY

При этом позже украинские войска метко атаковали пункт управления вражескими войсками в Таврическом.

«Окончательные потери противника доразведываются и уточняются», — добавили в ОК Юг.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/316283103957304/

За сутки, 10 июля, на Южном направлении, украинские защитники уничтожили 38 оккупантов, а также десять единиц техники и два склада боеприпасов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Херсон Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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