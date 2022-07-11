ВСУ нанесли точные удары по оккупантам в Херсонской области — командование Юг
Херсонская область (Фото:wikimapia.org)
Бойцы ЗСУ обстреляли позиции российских оккупантов в Херсонской области. В частности, был атакован пункт управления войсками РФ.
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения Украины нанесли удар по возможным позициям российских ЗРК С-300 в районе Алешковских песков.
При этом позже украинские войска метко атаковали пункт управления вражескими войсками в Таврическом.
«Окончательные потери противника доразведываются и уточняются», — добавили в ОК Юг.
За сутки, 10 июля, на Южном направлении, украинские защитники уничтожили 38 оккупантов, а также десять единиц техники и два склада боеприпасов.
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