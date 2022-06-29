Украинская оборона Северодонецка принесла оккупантам большие потери — ISW 29 июня, 06:53 ВСУ (Фото:BBC)

Устойчивая украинская оборона Северодонецка принесла оккупантам большие потери. Не помогла и их тактика, направленная на ограничение российских потерь.

Об этом пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что украинские силы, вероятно, уходят, что может включать уход из Лисичанска и Луганской области в ближайшем будущем и, вероятно, направлен на преждевременное завершение российского наступления.

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Киев может продолжать этот подход, пока российская атака не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции вдоль более прямой линии, усеянной укрепленными городами и поселками.

Оккупантам, оставшимся в Северодонецке, необходимо будет форсировать реку Сиверский Донец в Лисичанск из Северодонецка или окрестных населенных пунктов для дальнейшего участия в наступлении. В то же время россияне разрушили три основных моста.

Российским силам, ведущим непрерывные наступательные операции в Северодонецке, также понадобится некоторое время для восстановления боеспособности перед тем, как участвовать в Лисичанском штурме.

Уточняется, что местонахождение и численность российских войск, захвативших Северодонецк, остаются неясными.

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