ВСУ нанесли «чрезвычайно точный удар» по оккупантам в Херсоне — депутат облсовета

2 ноября, 17:21
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Последствия удара по Херсону (Фото:via Сергей Хлань / Facebook)

Последствия удара по Херсону (Фото:via Сергей Хлань / Facebook)

В среду, 2 ноября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. О пострадавших и жертвах не сообщается.

Пропагандисты из РИА-Новости заявили, что якобы украинские войска выпустили по Херсону 18 ракет.

«Шесть ракет HIMARS упали в районе Антоновского моста», — говорится в сообщении пропагандистов.

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Также корреспонденты Суспільне сообщали о серии взрывов в городе, однако без подробностей.

Позже депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что украинские военнослужащие атаковали позиции российских оккупантов в Херсоне. Он также уточнил, что инцидент произошел в среду, 2 ноября.

«ВСУ нанесли чрезвычайно удачный удар по оккупантам в Херсоне. На стадионе Спартак (недалеко от Юбилейного) попали в системы ПВО», — написал депутат в Facebook.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02cLoh9enKateDHQXN1Q4tmm2xLcUxGRiT8CJckk8E2HJjPgxM3EB84ZphsUy64p3El

По его словам, системы ПВО, по которым ударили ВСУ, российские оккупанты в том числе использовали для того, чтобы обстреливать Николаев.

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Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Война России против Украины

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