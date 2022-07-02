Авиация ВСУ нанесла удар по опорному пункту российских войск в Николаевской области — ОК Юг

2 июля, 17:31
Украинская авиация нанесла удар по опорному пункту войск РФ возле поселка Благодатное (иллюстративное фото) (Фото:АрмияInform via Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces)

Украинская авиация нанесла удар по опорному пункту войск РФ возле поселка Благодатное (иллюстративное фото) (Фото:АрмияInform via Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces)

В Николаевской области украинская авиация нанесла удар по опорному пункту войск РФ возле поселка Благодатное.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

Ударом украинская авиация уничтожила зенитно-ракетный комплекс Тор-М1, две боевые машины пехоты и десять российских солдат. Точные результаты авианалета уточняются.

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Россияне не проводят активные боевые действия, продолжают обустраивать границы обороны и позиций для отступления, наносят ракетные удары и обстреливают из артиллерии населенные пункты.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/580084696863289/

Армия РФ регулярно обстреливает Николаев и область, убивая мирных жителей. В субботу утром, 2 июля, оккупанты выпустили по Николаеву десять ракет типа Оникс.

1 июля в ОК Юг рассказали об атаке украинских защитников на два склада с боеприпасами и уничтожении ими вражеского беспилотника за $7 млн.

Взорвался один из складов боеприпасов оккупантов
https://www.youtube.com/watch?v=rb_MFlOs72I
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Николаевская область Война России против Украины

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