Авиация ВСУ нанесла удар по опорному пункту российских войск в Николаевской области — ОК Юг 2 июля, 17:31 Украинская авиация нанесла удар по опорному пункту войск РФ возле поселка Благодатное (иллюстративное фото) (Фото:АрмияInform via Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces)

В Николаевской области украинская авиация нанесла удар по опорному пункту войск РФ возле поселка Благодатное.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

Ударом украинская авиация уничтожила зенитно-ракетный комплекс Тор-М1, две боевые машины пехоты и десять российских солдат. Точные результаты авианалета уточняются.

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Россияне не проводят активные боевые действия, продолжают обустраивать границы обороны и позиций для отступления, наносят ракетные удары и обстреливают из артиллерии населенные пункты.

Армия РФ регулярно обстреливает Николаев и область, убивая мирных жителей. В субботу утром, 2 июля, оккупанты выпустили по Николаеву десять ракет типа Оникс.

1 июля в ОК Юг рассказали об атаке украинских защитников на два склада с боеприпасами и уничтожении ими вражеского беспилотника за $7 млн.

Взорвался один из складов боеприпасов оккупантов https://www.youtube.com/watch?v=rb_MFlOs72I

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