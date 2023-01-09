Сбиты вертолеты и беспилотники врага. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов — Генштаб

9 января, 07:22
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Stringer)

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага, сообщил Генштаб ВСУ в Facebook в понедельник, 9 января.

В ведомстве заявили, что противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение в Купянском направлении.

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Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли семь ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В воскресенье, 8 января подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайлов в Донецкой области.

В Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.

На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двухлетнего, Первомайского, Ивановки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневым влиянием были Макеевка, Площадка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=502418318737918&set=pcb.502418352071248

На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Запорожском направлении вражеские обстрелы были зафиксированы возле Дорожнянки, Волшебного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области и Алексеевки в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

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Генштаб заявил, что есть тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава оккупантов. В частности, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

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Украинские военные сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типа Орлан-10.

Ракетники и артиллеристы ВСУ поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и вражеский состав горюче-смазочных материалов.

https://www.youtube.com/watch?v=C-IiPEdbUSY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ

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