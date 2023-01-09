Сбиты вертолеты и беспилотники врага. Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов — Генштаб 9 января, 07:22 Украинские военные (Фото:REUTERS/Stringer)

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага, сообщил Генштаб ВСУ в Facebook в понедельник, 9 января.

В ведомстве заявили, что противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение в Купянском направлении.

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Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли семь ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В воскресенье, 8 января подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайлов в Донецкой области.

В Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.

На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двухлетнего, Первомайского, Ивановки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневым влиянием были Макеевка, Площадка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Запорожском направлении вражеские обстрелы были зафиксированы возле Дорожнянки, Волшебного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области и Алексеевки в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

Генштаб заявил, что есть тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава оккупантов. В частности, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Украинские военные сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БпЛА типа Орлан-10.

Ракетники и артиллеристы ВСУ поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и вражеский состав горюче-смазочных материалов.