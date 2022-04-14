ВСУ нанесли 15-й удар по Чернобаевке. Уничтожен склад с боеприпасами 22-го армейского корпуса РФ — видео

14 апреля, 10:58
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Под удар попали береговые войска Черноморского флота РФ (Фото:Скриншот видео Rob Lee/Twitter)

Под удар попали береговые войска Черноморского флота РФ (Фото:Скриншот видео Rob Lee/Twitter)

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Вооруженные силы Украины уже в 15-й раз нанесли удар по позициям российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Согласно имеющимся данным, на этот раз украинские военные уничтожили с помощью артиллерии склад с боеприпасами 22-го армейского корпуса ВС РФ (береговые войска Черноморского флота).

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины Чернобаевка

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