ВСУ нанесли 10 ударов по скоплению вражеской техники на юге 22 октября, 05:46 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военные на юге 21 октября нанесли удары с неба и земли по вражеским позициям в Бериславском, Баштанском и Каховском районах. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 220 огневых задач.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Украинская авиация отработала 10 ударов по скоплению техники противника и опорным пунктам в Бериславском и Баштанском районах, по позициям систем вражеской противовоздушной обороны еще и в Каховском.

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Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 220 огневых задач, в результате чего известно о таких потерях врага: 17 захватчиков, реактивная система залпового огня Град, танк, миномет, 3 единицы автобронетехники и 3 склада боеприпасов в Бериславском районе.

Кроме того, повреждены еще 6 бронированных вражеских автомобилей и 2 миномета.

Окончательные потери врага дознаются.