Оккупанты пытаются строить укрепления в Кременной, но ВСУ накрывают их огнем 4 октября, 12:48 ВСУ продолжают освобождать населенные пункты на востоке Украины (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

ВСУ продолжают освобождать территории на востоке Украины. Оккупанты пытаются строить укрепления в Кременной Луганской области, но украинские силы накрывают их огнем.



Об этом в комментарии 24 каналу сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Череватый отметил, что после успешной операции на Харьковском направлении войска РФ перегруппировались в направлении Лимана. Возле этого города оккупанты потерпели поражение, затем украинские силы освободили Торское и Боровую.

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«Кременная, где враг пытается сейчас строить укрепление, усиленно накрывается огнем нашей артиллерии и другими способами поражения. Враг отвечает на это ударами по гражданской инфраструктуре наших городов» — сказал он.

По его словам, основные атакующие усилия на восточном фронте оккупанты сосредотачивают в направлении Бахмута. Войска РФ продолжают попытки атаковать, однако наталкивается на активное сопротивление ВСУ.

Череватый добавил, что войска РФ атакуют Бахмут, чтобы предоставить политическому руководству хотя бы какую-нибудь победу.

Бахмут подвергается значительным разрушениям, по нему наносится огонь всеми видами артиллерии и авиации.

Он подчеркнул, что оккупанты пытаются показать, что не отступают, а имеют еще хотя бы какие-то локальные успехи, однако какой-либо большой игры или стратегического замысла здесь не просматривается.