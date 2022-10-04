Оккупанты пытаются строить укрепления в Кременной, но ВСУ накрывают их огнем
ВСУ продолжают освобождать населенные пункты на востоке Украины (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
ВСУ продолжают освобождать территории на востоке Украины. Оккупанты пытаются строить укрепления в Кременной Луганской области, но украинские силы накрывают их огнем.
Об этом в комментарии 24 каналу сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.
Череватый отметил, что после успешной операции на Харьковском направлении войска РФ перегруппировались в направлении Лимана. Возле этого города оккупанты потерпели поражение, затем украинские силы освободили Торское и Боровую.
«Кременная, где враг пытается сейчас строить укрепление, усиленно накрывается огнем нашей артиллерии и другими способами поражения. Враг отвечает на это ударами по гражданской инфраструктуре наших городов» — сказал он.
По его словам, основные атакующие усилия на восточном фронте оккупанты сосредотачивают в направлении Бахмута. Войска РФ продолжают попытки атаковать, однако наталкивается на активное сопротивление ВСУ.
Череватый добавил, что войска РФ атакуют Бахмут, чтобы предоставить политическому руководству хотя бы какую-нибудь победу.
Бахмут подвергается значительным разрушениям, по нему наносится огонь всеми видами артиллерии и авиации.
Он подчеркнул, что оккупанты пытаются показать, что не отступают, а имеют еще хотя бы какие-то локальные успехи, однако какой-либо большой игры или стратегического замысла здесь не просматривается.