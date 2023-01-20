ВСУ накрыли штаб и полевой склад оккупантов в Соледаре — видео 20 января, 12:12 В результате точного попадания началась детонация боеприпасов (Фото:Скриншот видео 45 ОАБр)

Украинские военные накрыли в Соледаре Донецкой области штаб и полевой склад российских захватчиков из ЧВК Вагнера.

Об этом сообщили в 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, опубликовав соответствующее видео.

На них видно, как в результате точного попадания украинского снаряда по ящикам, которые россияне сложили в одном из дворов, боеприпасы наемников начинают детонировать.

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«Оккупанты используют жилые дома и подворья в качестве штабов и складов, но наши артиллеристы видят все. Украинская земля горит и будет гореть под ногами врагов», — отметили артиллеристы.