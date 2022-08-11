«Мышеловка замыкается». Уничтожение армии РФ в Херсонской области набирает обороты — Жданов

11 августа, 16:21
По словам Олега Жданова, чтобы восстановить грузоподъемность Антоновского моста после обстрелов ВСУ, нужно менять мостовой пролет (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По словам Олега Жданова, чтобы восстановить грузоподъемность Антоновского моста после обстрелов ВСУ, нужно менять мостовой пролет (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный эксперт Олег Жданов заявил Радио НВ, что уничтожение армии РФ в Херсонской области уже набирает обороты.

Как сказал Жданов в интервью Радио НВ, гауляйтеры Херсонской области заявляют о ремонте поврежденных обстрелами Вооруженных сил Украины Антоновского и Каховского мостов «от безысходности».

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«Особенно по отношению к Антоновскому мосту, там не нужно быть инженером, из тех повреждений, которые мы нанесли мосту, понятно, что надо менять мостовой пролет. В противном случае грузоподъемность моста нельзя восстановить. Они решили попробовать, мы им напомнили, что мы здесь рядом, наблюдаем и это бесполезный труд. Кстати, мост на Каховской ГЭС через шлюз и мост Дарьевский, по крайней мере, была информация, что Дарьевский тоже попал под обстрелы, это уже, видимо, говорит о том, что мы начинаем замыкать эту „мышеловку“ и начинать планомерное уничтожение», — рассказал военный эксперт.

Он уточнил, что Украина и раньше уничтожала группировку российских войск в Херсонской области путем ослабления ее логистики и материально-технических запасов.

В ночь на понедельник, 8 августа, украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы на юге страны.

Инфографика: НВ

10 августа депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что Каховский мост был последней транспортной артерией для оккупантов и теперь они не могут перевозить оружие и технику через Днепр в достаточном количестве.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Херсон Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Мост Война России против Украины

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