Относительно главного удара ВСУ. Экс-спикер Генштаба открыл «небольшую, но очень важную» военную тайну 12 июня, 15:41 NV Премиум Украинский пехотинец в Донецкой области (Фото:110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко)

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV отрыл «небольшую, но очень важную» военную тайну относительно направления главного удара ВСУ во время наступления.

Владислав Селезнев военный эксперт

Я сейчас должен открыть небольшую, но очень важную, мне кажется, военную тайну. Российский Генеральный штаб до сих пор не знает, где именно украинская армия перейдет в контрнаступление. [Не знает] именно о главном направлении, где будут задействованы наши стратегические резервы.

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Именно поэтому они сейчас нервно суют свои резервы, для того, чтобы перекрыть, где только возможно, свои рубежи и позиции, чтобы вовремя встретить наши штурмовые подразделения.

Не зря сейчас с юга Херсонской области перебрасываются российские десантники.

