Относительно главного удара ВСУ. Экс-спикер Генштаба открыл «небольшую, но очень важную» военную тайну

12 июня, 15:41
NV Премиум
Поделиться:
Украинский пехотинец в Донецкой области (Фото:110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко)

Украинский пехотинец в Донецкой области (Фото:110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко)

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV отрыл «небольшую, но очень важную» военную тайну относительно направления главного удара ВСУ во время наступления.

Владислав Селезнев

военный эксперт

Я сейчас должен открыть небольшую, но очень важную, мне кажется, военную тайну. Российский Генеральный штаб до сих пор не знает, где именно украинская армия перейдет в контрнаступление. [Не знает] именно о главном направлении, где будут задействованы наши стратегические резервы.

Видео дня

Именно поэтому они сейчас нервно суют свои резервы, для того, чтобы перекрыть, где только возможно, свои рубежи и позиции, чтобы вовремя встретить наши штурмовые подразделения.

Читайте также:
«Шойгу несет ахинею, хотя знает правду». Военный эксперт прогнозирует, как будут развиваться события на фронте в ближайшую неделю

Не зря сейчас с юга Херсонской области перебрасываются российские десантники.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб РФ Радио NV Война России против Украины Генштаб ВСУ наступление ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X