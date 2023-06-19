Застали противника врасплох. На Юге украинские защитники с тыла зашли в окопы россиян, уничтожили десять оккупантов — видео

19 июня, 07:50
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Украинский защитник уничтожил оккупанта (Фото:t.me/ukr_sof)

Украинский защитник уничтожил оккупанта (Фото:t.me/ukr_sof)

На Южном направлении бойцы Сил специальных операций ВСУ с тыла зашли в окопы россиян, уничтожили десять оккупантов.

Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ в Telegram в понедельник, 19 июня.

Силы спецопераций рассказали, что на Юге во время выполнения задания операторы морского центра специального назначения смогли зайти в тыл к врагу.

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«Боевая группа воинов ССО застала противника врасплох», — говорится в сообщении.

Оправившись от неожиданности некоторые солдаты противника пытались сопротивляться. Однако, как видно по видео, снятом одним из наших воинов — зря.

По данным Генштаба ВСУ, в целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 219 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Силы спецопераций Юг Украины Война России против Украины

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