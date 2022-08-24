ВСУ трижды ударили по скоплению живой силы врага на юге, уничтожен склад боеприпасов

24 августа, 05:07
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ через сутки, 23 августа, на юге уничтожили склад боеприпасов врага. Авиация ВСУ три раза ударила по скоплению живой силы врага.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Авиация ВСУ три раза ударила по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином.

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«Уже традиционно уничтожен склад боеприпасов. На этот раз в Нововоскресенском. Окончательные потери врага уточняются», – говорится в сообщении.

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ВСУ также уничтожили одну российскую гаубицу МСТА-С и три единицы бронированной техники.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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