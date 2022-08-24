ВСУ трижды ударили по скоплению живой силы врага на юге, уничтожен склад боеприпасов
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
ВСУ через сутки, 23 августа, на юге уничтожили склад боеприпасов врага. Авиация ВСУ три раза ударила по скоплению живой силы врага.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Авиация ВСУ три раза ударила по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином.
«Уже традиционно уничтожен склад боеприпасов. На этот раз в Нововоскресенском. Окончательные потери врага уточняются», – говорится в сообщении.
ВСУ также уничтожили одну российскую гаубицу МСТА-С и три единицы бронированной техники.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.