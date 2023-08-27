«Пламенный привет». ВСУ ударили по командному пункту россиян на юге Украины — видео 27 августа, 11:48 ВСУ атаковали еще один российский командный пункт на юге Украины (Фото:Скриншот видео Силы обороны юга Украины/Telegram)

Украинские военные атаковали командный пункт российских оккупантов на юге страны.

Об этом Силы обороны юга сообщили в воскресенье, 27 августа.

«Командный пункт оккупантов получил „пламенный привет“ от реактивщиков Сил обороны юга Украины», — заявили там, опубликовав видео боевой работы.

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Ранее разведка Великобритании сообщала, что Россия создает еще одно формирование на оккупированных территориях юга Украины, в частности, в Херсонской области. Скорее всего это будет объединение и усиление других частей, действующих в оккупированной части региона.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 27 августа с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 260 820 военных, в том числе 550 — за прошедшие сутки, и десятки тысяч единиц техники.