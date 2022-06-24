На юге ВСУ уничтожили тяжелую артиллерию и 44 оккупанта 24 июня, 04:02 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 23 июня, ВСУ уничтожили на юге две 152-мм пушки и много бронированной техники врага. Кроме того, были убиты 44 оккупанта.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.



Украинская авиация нанесла пять ударов по вражеским позициям.

"Подтвержденные потери противника составляют 44 захватчика, две 152-мм пушки – Гиацинт-Б и Мста-Б, несколько единиц бронированной и автомобильной техники», – говорится в сообщении.

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В Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения для огневой поддержки действий своих сил. Однако замыслы оккупантов получают адекватный ответ.

Украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях. Таким образом, в Херсонской области они усложняют функционирование оккупационных «властей».

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим, но им препятствуют штурмовые погодные условия.

Вражеская группировка состоит из экипажей четырех ракетных и трех больших десантных кораблей.

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