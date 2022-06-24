На юге ВСУ уничтожили тяжелую артиллерию и 44 оккупанта

24 июня, 04:02
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 23 июня, ВСУ уничтожили на юге две 152-мм пушки и много бронированной техники врага. Кроме того, были убиты 44 оккупанта.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Украинская авиация нанесла пять ударов по вражеским позициям.

https://www.facebook.com/watch/?v=544942880473798

"Подтвержденные потери противника составляют 44 захватчика, две 152-мм пушки – Гиацинт-Б и Мста-Б, несколько единиц бронированной и автомобильной техники», – говорится в сообщении.

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В Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения для огневой поддержки действий своих сил. Однако замыслы оккупантов получают адекватный ответ.

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Украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях. Таким образом, в Херсонской области они усложняют функционирование оккупационных «властей».

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим, но им препятствуют штурмовые погодные условия.

Вражеская группировка состоит из экипажей четырех ракетных и трех больших десантных кораблей.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Юг Украины Война России против Украины

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