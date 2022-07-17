ВСУ на юге уничтожили два вражеских склада и ЗРК Тор 17 июля, 04:40 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

Артиллерийскими подразделениями ВСУ за сутки, 16 июля, на южном направлении было уничтожено 36 оккупантов и их офицер. Также ликвидировано два танка Т-72.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Кроме того, были уничтожены: два танка Т-72, самоходная гаубица Мста-С, зенитно-ракетный комплекс Тор, два полевых склада боеприпасов, а также пара отделений ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом в Херсонской области.

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