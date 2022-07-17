ВСУ на юге уничтожили два вражеских склада и ЗРК Тор

17 июля, 04:40
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

Артиллерийскими подразделениями ВСУ за сутки, 16 июля, на южном направлении было уничтожено 36 оккупантов и их офицер. Также ликвидировано два танка Т-72.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Читайте также:
Ракеты Х-101. Россияне потратили на удары по Днепру $78 млн

Кроме того, были уничтожены: два танка Т-72, самоходная гаубица Мста-С, зенитно-ракетный комплекс Тор, два полевых склада боеприпасов, а также пара отделений ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом в Херсонской области.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=760010025331027&ref=sharing
Читайте также:

Семь человек пострадали в результате ракетной атаки оккупантов на Днепр (Фото:ГСЧС) Ракетная атака на Днепр: семь человек ранены, в том числе шестилетний ребенок
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Томас Фридман
Американский журналист
Война в Украине вступила в новую опасную фазу

Война в Украине вот-вот вступит в свою самую опасную фазу: зимняя стратегия Путина — против летней стратегии НАТО

16 июля, 23:00
Мнения
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Путин запустил «убийцу» экономики. На кого направлено главное оружие Кремля

Надвигается «великая российская рецессия»

16 июля, 22:43
Мнения
Путешествие сквозь кротовые норы и при помощи варп-двигателя — давняя мечта фантастов (Фото:НВ)
Обмануть Вселенную /
Как ученые пытаются преодолеть скорость света при помощи технологии из научной фантастики
16 июля, 20:02
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X