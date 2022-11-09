ВСУ на юге уничтожили четыре танка и мощно ударили по системам ПВО врага
Украинский военнослужащий (Фото:ОК Юг / Facebook)
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении. ВСУ 8 ноября уничтожили десятки российских оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники. В то же время ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.
В результате активных действий украинских военных Россия потеряла:
- 55 солдат;
- четыре танка;
- зенитно-ракетный комплекс Тор-М2;
- самоходную гаубицу Акация;
- два миномета;
- девять единиц автобронетехники.
«Уничтожены два состава вражеских боеприпасов недалеко от Снегиревки и Костромки. Остальные потери противника доразведываются», — говорится в сообщении.