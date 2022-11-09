ВСУ на юге уничтожили четыре танка и мощно ударили по системам ПВО врага 9 ноября, 03:14 Украинский военнослужащий (Фото:ОК Юг / Facebook)

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении. ВСУ 8 ноября уничтожили десятки российских оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники. В то же время ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.

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В результате активных действий украинских военных Россия потеряла:

55 солдат;

четыре танка;

зенитно-ракетный комплекс Тор-М2;

самоходную гаубицу Акация;

два миномета;

девять единиц автобронетехники.

«Уничтожены два состава вражеских боеприпасов недалеко от Снегиревки и Костромки. Остальные потери противника доразведываются», — говорится в сообщении.