ВСУ на юге уничтожили четыре танка и мощно ударили по системам ПВО врага

9 ноября, 03:14
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Украинский военнослужащий (Фото:ОК Юг / Facebook)

Украинский военнослужащий (Фото:ОК Юг / Facebook)

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении. ВСУ 8 ноября уничтожили десятки российских оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники. В то же время ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.

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В результате активных действий украинских военных Россия потеряла:

  • 55 солдат;
  • четыре танка;
    • зенитно-ракетный комплекс Тор-М2;
      • самоходную гаубицу Акация;
        • два миномета;
          • девять единиц автобронетехники.

            «Уничтожены два состава вражеских боеприпасов недалеко от Снегиревки и Костромки. Остальные потери противника доразведываются», — говорится в сообщении.

            https://www.facebook.com/watch/?v=1245472299344226
            Редактор: Евгений Василенко

            Теги:   Российская агрессия Юг Украины Война России против Украины

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