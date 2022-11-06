ВСУ на юге уничтожили более 50 оккупантов и две крупнокалиберные гаубицы
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)
На юге за сутки, 6 ноября, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 140 огневых задач. В частности, были нанесены удары по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденском.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
Штурмовая и армейская авиация отработали по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах. Бомбардировщики и истребители били по скоплению вражеской техники в районе Снигиревки, системах вражеской противовоздушной обороны в Херсонском районе.
По итогам суток ВСУ ликвидировали:
57 оккупантов;
2 танка;
2 крупнокалиберные гаубицы;
3 единицы автобронетехники.
Повреждена еще одна пушка-гаубица и 2 автомобиля.