ВСУ на юге уничтожили более 50 оккупантов и две крупнокалиберные гаубицы 6 ноября, 04:35 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

На юге за сутки, 6 ноября, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 140 огневых задач. В частности, были нанесены удары по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденском.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Штурмовая и армейская авиация отработали по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах. Бомбардировщики и истребители били по скоплению вражеской техники в районе Снигиревки, системах вражеской противовоздушной обороны в Херсонском районе.

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По итогам суток ВСУ ликвидировали:

57 оккупантов;

2 танка;

2 крупнокалиберные гаубицы;

3 единицы автобронетехники.

Повреждена еще одна пушка-гаубица и 2 автомобиля.