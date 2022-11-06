ВСУ на юге уничтожили более 50 оккупантов и две крупнокалиберные гаубицы

6 ноября, 04:35
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

На юге за сутки, 6 ноября, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 140 огневых задач. В частности, были нанесены удары по району сосредоточения вражеской живой силы и техники в Геройском и Раденском.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Штурмовая и армейская авиация отработали по опорному пункту и району сосредоточения вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах. Бомбардировщики и истребители били по скоплению вражеской техники в районе Снигиревки, системах вражеской противовоздушной обороны в Херсонском районе.

Видео дня

По итогам суток ВСУ ликвидировали:

57 оккупантов;

2 танка;

2 крупнокалиберные гаубицы;

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3 единицы автобронетехники.

Повреждена еще одна пушка-гаубица и 2 автомобиля.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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