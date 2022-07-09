ВСУ за сутки на юге уничтожили 194 оккупанта и три склада боеприпасов

9 июля, 03:44
Противодействие врагу на юге Украины (Фото:facebook.com/okPivden)

Противодействие врагу на юге Украины (Фото:facebook.com/okPivden)

На юге украинские защитники за сутки, 8 июля, уничтожили 194 оккупанта. Кроме того, были уничтожены 42 единицы вражеской техники и три склада боеприпасов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Отмечается, что враг не создает новых ударных группировок и в основном придерживается тактики контрбатарейной борьбы.

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Однако в Херсонской области, в районе Княжевки и Ольгиного, противник пытался совершить прорыв диверсионно-разведывательными группами до 10 рашистов. Удачи не имел. Получив отпор, ретировался», — отмечают в командовании.

В течение суток ракетные и авиационные удары продолжались как по линии столкновения, так и по тыловым районам.

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Враг использует для обстрелов зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под зарядку разрывными снарядами с увеличенным осколочно-поражающим действием. Потерь среди местного населения не было.

За сутки ВСУ уничтожили: 194 оккупанта и 42 единицы техники, среди которых два РСЗО Град, две командно-штабные машины, четыре зенитных пушечно-ракетных комплекса Панцирь-С1, одну пуско-зарядную установку зенитно-ракетного комплекса Бук-М2, шесть самоходных гаубиц типа Акация, 26 единиц автомобильной техники, один беспилотник-разведчик Орлан-10 и три склада с боеприпасами.

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В Одесской области штормовое море принесло к побережью и в Днестровский лиман две морские мины, которые были уничтожены силами подрывной команды Военно-Морских Сил.

С ухудшением погоды, раздуванием в Черном море шторма, вражеская корабельная группировка сокращена почти вдвое. На страже остались два надводных и один подводный ракетоноситель и три ВДК. Напоготове 20 крылатых ракет типа Калибр.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

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