Минус склад боеприпасов и гаубица. Авиация ВСУ нанесла четыре удара по позициям оккупантов на юге 16 июля, 03:54 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военные парами вертолетов и штурмовыми самолетами нанесли четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.



В результате ударов враг потерял 18 военных, самоходную гаубицу Гвоздика, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов.

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