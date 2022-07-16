Минус склад боеприпасов и гаубица. Авиация ВСУ нанесла четыре удара по позициям оккупантов на юге

16 июля, 03:54
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военные парами вертолетов и штурмовыми самолетами нанесли четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

В результате ударов враг потерял 18 военных, самоходную гаубицу Гвоздика, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Авиация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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