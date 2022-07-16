Минус склад боеприпасов и гаубица. Авиация ВСУ нанесла четыре удара по позициям оккупантов на юге
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Украинские военные парами вертолетов и штурмовыми самолетами нанесли четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
В результате ударов враг потерял 18 военных, самоходную гаубицу Гвоздика, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой склад боеприпасов.
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