Украинские защитники 30 мая уничтожили на юге 78 оккупантов, российские танки и грады 31 мая, 06:19 Цей матеріал також доступний українською За сутки на юге ВСУ нанесли существенные потери врагу (Фото:ОК Юг via Facebook)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки ликвидировали на юге 78 оккупантов, а также российские танки, грады, гаубицы и другую технику.



Война России против Украины — главные события 30 мая

Как сообщает оперативное командование Юг, украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли существенные потери вражеским силам 30 мая.

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Помимо живой силы, также уничтожены 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка Пион, 2 реактивные системы залпового огня Град, 5 единиц бронированной и 2 — автомобильной техники.

Отмечается, что не преуспевая в продвижении, противник активизирует авиационные и артиллерийско-минометные удары.

Согласно сводке, два вертолета Ми-24 нанесли удары по украинским позициям, а Николаевскую область, в том числе населенные пункты, находящиеся в тылу подразделений, захватчики за эти сутки трижды обстреляли дальнобойной ствольной артиллерией Пион и реактивной системой залпового огня Ураган.

Накануне ВСУ вытеснили оккупантов из Николаевки Херсонской области.



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