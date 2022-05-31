Украинские защитники 30 мая уничтожили на юге 78 оккупантов, российские танки и грады

31 мая, 06:19
Цей матеріал також доступний українською
За сутки на юге ВСУ нанесли существенные потери врагу (Фото:ОК Юг via Facebook)

За сутки на юге ВСУ нанесли существенные потери врагу (Фото:ОК Юг via Facebook)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки ликвидировали на юге 78 оккупантов, а также российские танки, грады, гаубицы и другую технику.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Как сообщает оперативное командование Юг, украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли существенные потери вражеским силам 30 мая.

Видео дня

Помимо живой силы, также уничтожены 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка Пион, 2 реактивные системы залпового огня Град, 5 единиц бронированной и 2 — автомобильной техники.

Читайте также:

Украинское контрнаступление вынудило российских захватчиков занять оборонительные позиции на юге (Фото:ОК Юг via Facebook) Украинское контрнаступление в Херсонской области сломало российские планы — ISW

Отмечается, что не преуспевая в продвижении, противник активизирует авиационные и артиллерийско-минометные удары.

Согласно сводке, два вертолета Ми-24 нанесли удары по украинским позициям, а Николаевскую область, в том числе населенные пункты, находящиеся в тылу подразделений, захватчики за эти сутки трижды обстреляли дальнобойной ствольной артиллерией Пион и реактивной системой залпового огня Ураган.

Накануне ВСУ вытеснили оккупантов из Николаевки Херсонской области.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Танки Российская агрессия Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Николаевская область Вооруженные Силы РФ Война России против Украины Грады

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X