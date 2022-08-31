ВСУ на юге ликвидировали более 100 захватчиков и 30 единиц вражеской техники
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)
Вооруженные силы Украины за сутки, 30 августа, на юге ликвидировали 117 захватчиков. Кроме того, было уничтожено более 30 единиц техники.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
В течение боевого дня украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали удары по четырем пунктам управления вражеских войск и четырем транспортным артериям — Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам. Степень повреждения максимально ограничивает их использование.
Украинская авиация нанесла 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.
По подтвержденным результатам выполнения огневых задач во вражеском войске « отличено» 117 захватчиков, более 30 единиц техники: 9 танков Т-72, 3 реактивные системы залпового огня Град, самоходную пушку Гиацинт-С, самоходную гаубицу Мста, 18 единиц автобронетехники и 4 склада боеприпасов в Баштанском.
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