«Россияне очень нервничают». ВСУ готовятся к более масштабным контрнаступательным действиям — экс-спикер Генштаба о боях на юге

3 июля, 12:29
NV Премиум
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Украинские военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Магура ведут огонь из реактивной системы залпового огня Град (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинские военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады Магура ведут огонь из реактивной системы залпового огня Град (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Автор: Павел Новиков

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV рассказал, как развивается украинское наступление на юге Украины — в Херсонской и Запорожской областях.

 — На Херсонщине, в районе Антоновского моста, продолжаются ожесточенные бои. Об этом заявила пресс-секретарь командования Юг Наталья Гуменюк. По сути сейчас продолжается мощная боевая работа, акцент — на контрбатарейной борьбе. Знаем, что оккупанты наносили ракетные удары по Антоновскому мосту. Насколько это важная локация? Что мы должны понимать о тамошнем ходе событий?

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— Очевидно, сейчас на левом берегу Днепра создан небольшой плацдарм, на котором действуют украинские Силы обороны. Является ли секретом то, что на юге Херсонской области активно действуют «вурдалаки»? Нет. Мы об этом постоянно говорим в эфирах. Но сейчас мы имеем возможность воочию наблюдать за теми адскими, бурными событиями, которые происходят вблизи Антоновского моста.

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И, кстати, когда украинский Генштаб отчитывается, что постоянно российская оккупационная армия наносит артиллерийские и ракетные удары по населенному пункту Антоновка, а это уже правый берег Днепра, то очевидно, все эти процессы происходят в рамках контрбатарейной борьбы и артиллерийских дуэлей.

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Конечно, российские захватчики очень нервничают, потому что формирование более мощного плацдарма создает предпосылки для перспективного форсирования Днепра.

Теги:   Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Армия России Херсонская область Юг Украины Наступление Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ

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