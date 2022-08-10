ВСУ на юге уничтожили два опорных и один наблюдательный пункт врага

10 августа, 02:41
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ за сутки, 9 августа, на юге Украины нанесли семь авиационных ударов по врагу. Было попадание в пять ячеек живой силы противника и двух опорных пунктах более чем в 40 км от Херсона.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

В частности, был сбит очередной беспилотник Орлан-10.

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По результатам работы в течение боевого дня, в частности, ракетно-артиллерийских подразделений, подтверждены потери врага:

Видео дня

35 оккупантов;

шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в числе которых один танк Т-72 и одна командно-штабная машина.

Уничтожен еще один состав боеприпасов в Новоалексеевке и командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 217 парашютно-десантного полка врага в районе села Максима Горького.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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