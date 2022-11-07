ВСУ уничтожили три вражеских склада с боеприпасами и пункт управления БпЛА на юге

7 ноября, 03:54
Поделиться:
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 6 ноября, на юге ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 147 огневых задач. Были уничтожены три склада с боеприпасами оккупантов.

Ориентировочные потери врага в течение боевого дня: 14 военных, 3 единицы автобронетехники, пункт управления БпЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.

Видео дня

Читайте также:
Около 30 трупов: ВСУ показали итог провальной атаки оккупантов — видео

Также по уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Каховке, где в результате удара по зданию базирования подразделения кафиров из 200 военных, нанесен существенный урон. Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на местное население.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X