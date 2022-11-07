ВСУ уничтожили три вражеских склада с боеприпасами и пункт управления БпЛА на юге 7 ноября, 03:54 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 6 ноября, на юге ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 147 огневых задач. Были уничтожены три склада с боеприпасами оккупантов.

Ориентировочные потери врага в течение боевого дня: 14 военных, 3 единицы автобронетехники, пункт управления БпЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах.



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Также по уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Каховке, где в результате удара по зданию базирования подразделения кафиров из 200 военных, нанесен существенный урон. Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на местное население.