ВСУ на юге за сутки сбили шесть дронов-камикадзе

6 октября, 05:27
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

К вечеру 5 октября, враг нанес авиационный удар вертолетом по позициям ВСУ на юге. В ответ украинской авиацией были нанесены четыре удара по противнику, а подразделениями ПВО дважды в день уничтожен беспилотник-разведчик Орлан-10.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесщине и Николаевщине, по предварительным данным, шесть дронов сбиты силами противовоздушной обороны.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 350 огневых задач, по результатам которых ориентировочные потери врага составляют: 58 российских военных, девять танков, 17 единиц авто-бронетехники, четыре крупнокалиберных гаубицы Мста-С и Мста-Б, еще одна самоходная, миномет, командно-штабная машина, реактивная система залпового огня Град, противотанковый ракетный комплекс, а также два состава боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Беспилотник Война в Украине Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники

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