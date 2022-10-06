ВСУ на юге за сутки сбили шесть дронов-камикадзе 6 октября, 05:27 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

К вечеру 5 октября, враг нанес авиационный удар вертолетом по позициям ВСУ на юге. В ответ украинской авиацией были нанесены четыре удара по противнику, а подразделениями ПВО дважды в день уничтожен беспилотник-разведчик Орлан-10.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесщине и Николаевщине, по предварительным данным, шесть дронов сбиты силами противовоздушной обороны.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 350 огневых задач, по результатам которых ориентировочные потери врага составляют: 58 российских военных, девять танков, 17 единиц авто-бронетехники, четыре крупнокалиберных гаубицы Мста-С и Мста-Б, еще одна самоходная, миномет, командно-штабная машина, реактивная система залпового огня Град, противотанковый ракетный комплекс, а также два состава боеприпасов в Баштанском и Бериславском районах.