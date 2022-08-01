ВСУ на юге уничтожили вражеские опорные пункты и эшелон военной техники 1 августа, 04:49 ВСУ (Фото:acebook.com/okPivden)

В воскресенье, 31 июля, ВСУ ударили по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Бриловка Херсонской области. За сутки был уничтожен 51 оккупант.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Украинские военные за сутки уничтожили также четыре танка, две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С, самоходную артустановку, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, четыре склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах. Наша авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного. Ракетно-артиллерийские подразделения ударили по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки.

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