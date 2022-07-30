ВСУ на юге уничтожили более 100 оккупантов и два склада с боеприпасами

30 июля, 03:26
Партизанское движение на юге Украины (Фото:facebook.com/okPivden)

Партизанское движение на юге Украины (Фото:facebook.com/okPivden)

Вооруженные силы Украины на юге ликвидировали более 100 российских военных. А также командный пункт и несколько российских складов с боеприпасами.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Авиация ВСУ нанесла четыре удара по скоплению живой силы и технике врага в Снигиревском и Бериславском районах.

Украинские защитники за сутки уничтожили: опорный пункт и укрепленные подземные укрытия вражеских подразделений в Херсонской и Николаевской областях; пункт управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов в Брускинском; 105 оккупантов; семь танков Т - 62 и Т-72; гаубицу Мста-Б; два САУ; 17 единиц бронированной техники; два склада с боеприпасами.

Видео дня

Корабельная группировка вражеского флота уменьшилась до шести единиц — часть перемещена в Новороссийск, наготове к действиям находятся два ракетных и два больших десантных корабля. Угроза ракетных ударов сохраняется.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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