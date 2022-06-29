ВСУ на юге уничтожили вражеский Ураган и два склада боеприпасов

29 июня, 04:07
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 28 июня, на юге украинские военные ликвидировали 22 оккупанта и РСЗО Ураган. Также были уничтожены два склада боеприпасов врага.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

ВСУ ликвидировали также три единицы бронированной и пять другой автомобильной техники и два склада боеприпасов.

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Россияне атаковали парой ударных вертолетов Ка-52 окрестности Александровки в Херсонской области, в ответ ВСУ пять раз применили авиацию, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей. Отмечается, что украинские штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и ЗРК Стрела-10.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война России против Украины

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