ВСУ на юге уничтожили вражескую крупнокалиберную гаубицу и ЗРК Тор

18 октября, 06:04
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Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач 17 октября (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач 17 октября (Фото:facebook.com/okPivden)

На юге противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Украинская авиация нанесла 11 ударов по скоплению личного состава и вооружения противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

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Подтверждены потери врага за сутки, 17 октября:

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22 военных;

4 танка;

2 миномета;

Самоходная крупнокалиберная гаубица Акация, зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 и три единицы автобронетехники.

Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе. Поврежден еще один танк, самоходная гаубица Мста-С и РСЗО Град, четыре единицы автобронетехники.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ЗРК Война в Украине Гаубицы Война России против Украины

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