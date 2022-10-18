ВСУ на юге уничтожили вражескую крупнокалиберную гаубицу и ЗРК Тор
Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач 17 октября (Фото:facebook.com/okPivden)
На юге противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. Украинская авиация нанесла 11 ударов по скоплению личного состава и вооружения противника, а также по позициям его противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг
Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.
Подтверждены потери врага за сутки, 17 октября:
22 военных;
4 танка;
2 миномета;
Самоходная крупнокалиберная гаубица Акация, зенитно-ракетный комплекс Тор-М2 и три единицы автобронетехники.
Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов в Бериславском районе. Поврежден еще один танк, самоходная гаубица Мста-С и РСЗО Град, четыре единицы автобронетехники.