ВСУ на юге уничтожили вражеский ЗРК 2 августа, 03:58 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ на юге за сутки, 1 августа, уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс ТОР. Кроме того, были ликвидированы 32 оккупанта.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Отмечается, что трижды враг вертолетами атаковал украинские позиции в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, в Баштанском Николаевской области. Потерь ВСУ нет. В ответ авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки.

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Также были уничтожены самоходная гаубица Мста-С и четыре единицы бронированной техники. Окончательные потери врага уточняются.

ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team https://www.youtube.com/embed/hEG0AD7LpxU

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