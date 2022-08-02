ВСУ на юге уничтожили вражеский ЗРК

2 августа, 03:58
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ на юге за сутки, 1 августа, уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс ТОР. Кроме того, были ликвидированы 32 оккупанта.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Отмечается, что трижды враг вертолетами атаковал украинские позиции в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, в Баштанском Николаевской области. Потерь ВСУ нет. В ответ авиация ВСУ нанесла три удара по опорным пунктам противника в районах Александровки и Максимовки.

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Также были уничтожены самоходная гаубица Мста-С и четыре единицы бронированной техники. Окончательные потери врага уточняются. 

ВСУ будет проще освободить Херсон – Кирилл Михайлов, Conflict Intelligence Team

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПЗРК ЗРК Война в Украине Война России против Украины

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