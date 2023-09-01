ВСУ на Таврическом направлении за сутки ликвидировали более 180 оккупантов — Тарнавский (исправлено)

1 сентября, 23:39
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Безвозвратные потери врага составили 45 человек, также 135 оккупанта были ранены и один взят в плен (Фото:Генштаб ВСУ)

Безвозвратные потери врага составили 45 человек, также 135 оккупанта были ранены и один взят в плен (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские силы на Таврическом направлении за последние сутки ликвидировали 183 российских оккупанта.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

По его данным, артиллерийские подразделения Сил обороны на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1407 огневых задач.

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«За последние сутки потери врага составили 183 человека», — пишет Тарнавский.

Генерал уточнил, что безвозвратные потери врага составили 47 человек, также 136 оккупантов были ранены.

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Он добавил, что были уничтожены 18 единиц военной техники противника:

  • один танк;
  • две ББМ;
  • восемь артиллерийских систем и минометов;
  • два БПЛА;
  • четыре единицы автомобильной техники;
  • одна единица специальной техники.

Также были уничтожены девять складов боеприпасов и один пункт управления врага.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Война России против Украины Александр Тарнавский

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