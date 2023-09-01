ВСУ на Таврическом направлении за сутки ликвидировали более 180 оккупантов — Тарнавский (исправлено) 1 сентября, 23:39 Безвозвратные потери врага составили 45 человек, также 135 оккупанта были ранены и один взят в плен (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские силы на Таврическом направлении за последние сутки ликвидировали 183 российских оккупанта.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

По его данным, артиллерийские подразделения Сил обороны на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1407 огневых задач.

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«За последние сутки потери врага составили 183 человека», — пишет Тарнавский.

Генерал уточнил, что безвозвратные потери врага составили 47 человек, также 136 оккупантов были ранены.

Он добавил, что были уничтожены 18 единиц военной техники противника:

один танк;

две ББМ;

восемь артиллерийских систем и минометов;

два БПЛА;

четыре единицы автомобильной техники;

одна единица специальной техники.

Также были уничтожены девять складов боеприпасов и один пункт управления врага.