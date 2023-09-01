ВСУ на Таврическом направлении за сутки ликвидировали более 180 оккупантов — Тарнавский (исправлено)
Безвозвратные потери врага составили 45 человек, также 135 оккупанта были ранены и один взят в плен (Фото:Генштаб ВСУ)
Украинские силы на Таврическом направлении за последние сутки ликвидировали 183 российских оккупанта.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.
По его данным, артиллерийские подразделения Сил обороны на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1407 огневых задач.
«За последние сутки потери врага составили 183 человека», — пишет Тарнавский.
Генерал уточнил, что безвозвратные потери врага составили 47 человек, также 136 оккупантов были ранены.
Он добавил, что были уничтожены 18 единиц военной техники противника:
- один танк;
- две ББМ;
- восемь артиллерийских систем и минометов;
- два БПЛА;
- четыре единицы автомобильной техники;
- одна единица специальной техники.
Также были уничтожены девять складов боеприпасов и один пункт управления врага.