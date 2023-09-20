ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали 300 оккупантов — Тарнавский 20 сентября, 22:20 ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

На Таврическом направлении украинские силы за сутки ликвидировали более 300 оккупантов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

По его данным, оккупанты на юге за сутки 18 раз атаковал украинские позиции и совершил 830 обстрелов. Россияне также нанесли один ракетный и 23 авиаудара.

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В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1232 огневых задач, добавил Тарнавский.

«За последние сутки потери врага составили 325 человек (безвозвратные — 130, раненые — 194, плен — 1)», — пишет он.

Тарнавский отметил, что были также уничтожены 48 единиц военной техники противника, среди которой:

3 танка,

8 ББМ,

7 артиллерийских систем и минометов,

одну РСЗО,

14 БпЛА,

15 единиц автомобильной техники.

Также были уничтожены один склад боеприпасов и один другой важный объект врага.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки уничтожили 520 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 273 980 военных.