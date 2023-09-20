ВСУ на Таврическом направлении ликвидировали 300 оккупантов — Тарнавский
ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)
На Таврическом направлении украинские силы за сутки ликвидировали более 300 оккупантов.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.
По его данным, оккупанты на юге за сутки 18 раз атаковал украинские позиции и совершил 830 обстрелов. Россияне также нанесли один ракетный и 23 авиаудара.
В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1232 огневых задач, добавил Тарнавский.
«За последние сутки потери врага составили 325 человек (безвозвратные — 130, раненые — 194, плен — 1)», — пишет он.
Тарнавский отметил, что были также уничтожены 48 единиц военной техники противника, среди которой:
- 3 танка,
- 8 ББМ,
- 7 артиллерийских систем и минометов,
- одну РСЗО,
- 14 БпЛА,
- 15 единиц автомобильной техники.
Также были уничтожены один склад боеприпасов и один другой важный объект врага.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки уничтожили 520 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составляют 273 980 военных.