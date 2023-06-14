ВСУ на некоторых направлениях продвинулись до 1,4 километра, на Бердянском бои возле трех населенных пунктов — Генштаб 14 июня, 08:25 Украинский военный возле освобожденного от россиян поселка Нескучное в Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Силы обороны Украины имеют частичный успех в ходе наступательной операции и за последние трое суток продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра. В целом освободили уже около 3 кв. км.



Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center в среду, 14 июня.

«На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка», — сказал он.

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По словам Ковалева, российские войска несут большие потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки на восточном и южном направлениях уничтожили:

артиллерийскую батарею самоходных пушек;

два комплекса радиоэлектронной борьбы;

около 10 единиц автомобильной техники;

радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы;

зенитно-ракетный комплекс.

Накануне в Генштабе заявили о продвижении ВСУ на трех направлениях — Бахмутском, Торецком и Бердянском.

12 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что защитники Украины во время наступления за прошедшую неделю продвинулись на 6,5 км и освободили семь населенных пунктов (Лобково; Левадное; Новодаровка Запорожской области, Нескучное; Сторожевое; Макаровка; Благодатное в Донецкой области).



Инфографика: NV