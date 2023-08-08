«Продвигаются на сотни метров». В ВСУ сообщили об успехах на Мелитопольском направлении 8 августа, 14:21 В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины на Мелитопольском направлении украинским войскам удалось продвинуться на сотни метров (Фото:REUTERS / Stringer)

В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины на Мелитопольском направлении украинским войскам удалось продвинуться на сотни метров.

Об этом сообщил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск Таврия по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона.

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«Наши войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении в районе населенного пункта Роботино. Там продолжаются действия по уничтожению врага, уменьшение оккупантов на нашей земле. Также там есть продвижение сотнями метров на этом направлении», — сказал он.

Он добавил, что наступательные действия продолжаются и на Бердянском направлении, где Силы обороны также достигли успехов в продвижении.

«Наши Силы обороны идут вперед. Мы уничтожаем врага», — заявил он.

Ранее заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Эстонии полковник Март Вендла заявлял, что продвижение Украины могут произойти ближе к зиме, но то, каким будет это продвижение, будет зависеть от действий России, шаги которой «непредсказуемы»

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где ВСУ постепенно продвигаются через минные поля под атаками российской авиации.

По данным Financial Times, Украина изменила тактику после «хаоса» в начале контрнаступления, теперь ВСУ сосредоточили свое внимание на ударах по российским оборонительным позициям с помощью тяжелой артиллерии и достигают ощутимых результатов.

Накануне в Генштабе заявили, что ВСУ не дают россиянам отбить утраченные позиции северо-восточнее села Роботино в 20 км от Токмака, а также имеют успех у Старомайорского.

Представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга заявил, что российские войска построили оборонительные сооружения на оккупированных территориях, и добавил, что контрнаступление ВСУ будет «тяжелой битвой».

Газета The Washington Post сообщала, что во время контрнаступления на юге ВСУ задействовали свежие резервы 10-го армейского корпуса для прорыва обороны россиян.

Ссылаясь на собственные источники, издание пишет, что свежие силы задействованы во время наступательных действий вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ продвинулись на Таврическом направлении, на котором оккупанты за сутки потеряли 171 человека личного состава.

Заместитель министра обороны Анна Маляр 7 августа сообщила, что Силы обороны не дают российским оккупантам продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.