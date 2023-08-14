«С задачей справились». В Минобороны подтвердили успехи ВСУ на левобережье Херсонской области

14 августа, 09:05
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Украинский военнослужащий запускает беспилотник возле линии фронта (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинский военнослужащий запускает беспилотник возле линии фронта (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинские военные успешно выполнили задание на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в понедельник, 14 августа.

«Там [на левом берегу] были выполнены определенными подразделениями определенные задачи. Мы конечно не можем раскрывать, что именно было сделано, но с этими задачами справились», — сказала она.

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По словам Маляр, для того, чтобы закрепиться, нужно вытеснять российских оккупантов и зачищать территорию.

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9 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.

«ВСУ, похоже, совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на оккупированном восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя остается непонятным, удалось ли украинским войскам установить длительное присутствие на этом участке», — заявили там.

Тогда в Генштабе не подтвердили данные о высадке десанта ВСУ.

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13 августа спикер командования Юг Наталья Гуменюк не опровергла того, что Силы обороны Украины проводили операции на левобережье Херсонской области, заявив, что проведение определенных операций на юге уже завершено.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсонская область Война России против Украины Анна Маляр

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