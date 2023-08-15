«Говорим осторожно. Эксперты выдают желаемое за действительное». Минобороны о ВСУ на левобережье Херсонской области
Украинские военные в Донецкой области, 2 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Некоторые подразделения Сил обороны успешно выполняли задачи на левом берегу Днепра в Херсонской области, но говорить о результатах пока рано.
Об этом замминистра обороны Анна Маляр заявила в эфире телемарафона во вторник, 15 августа.
По ее словам, об успехах и боях на левобережье Херсонской области нужно говорить осторожно и об окончательных результатах сообщат.
«Все ждут результатов. ВСУ собираются освободить все территории, поэтому везде по линии проводится определенная работа для того, чтобы это делать. Некоторые задачи некоторые подразделения там исполняли и справились[…] Многие эксперты заранее выдают желаемое за действительное», — подчеркнула Маляр.
Замминистра говорит, что ситуация на фронте везде сложная, а ключевым направлением для наступления ВСУ является южное.
«Ни один метр земли не дается просто. Идут бои за Урожайное, идет работа на Мелитопольском и Бердянском направлениях[…] Враг установил много бетонных укреплений над основными господствующими высотами», — сказала она.
14 августа Маляр подтвердила успехи ВСУ на левобережье Херсонской области.
9 августа американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагери на оккупированном левом берегу Херсонской области, воспользовавшись ослаблением российской обороны в этом районе.
«ВСУ, похоже, совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на оккупированном восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя остается непонятным, удалось ли украинским войскам установить длительное присутствие на этом участке», — заявили там.
Тогда в Генштабе не подтвердили данные о высадке десанта ВСУ.