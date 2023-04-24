Силы обороны зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра — ОК Юг 24 апреля, 23:57 Украинский защитник (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Защитники Украины на юге продолжают зачищать передовую полосу на левом берегу Днепра. Об этом рассказала руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в понедельник, 24 апреля.

На вопрос о данных американского Института изучения войны по поводу того, что ВСУ заняли определенные позиции на восточном (левом берегу) Днепра в Херсонской области, спикер призвала опираться на достоверные источники.



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«Часто в гонке за хайпом, созданием искусственной новости можно значительно навредить Силам обороны… Спешить с новостями не стоит», — подчеркнула она.

Гуменюк отметила, что, несмотря на то, что российские оккупанты продолжают обстреливать правый берег, за последние трое суток у Сил обороны «достаточно мощные результаты боевой работы».



«От 13 до 22 единиц техники… нам удается попадать и уничтожать артиллерийские установки, танки, автобронетехнику, средства ПВО врага. Наша работа по зачистке передовой полосы левого берега достаточно мощная, но работаем пока в контрбатарейном режиме», — заявила спикер.

Она добавила, что, если верить в защитников Украины и дать им возможность поработать в тишине, «мы обязательно сделаем хорошие новости».