«Позиционная оборона, есть продвижения». В Минобороны рассказали о текущей ситуации на фронте 26 октября, 12:28 На некоторых участках фронта у ВСУ есть продвижение вперед (Фото:Генштаб)

Сейчас на всех участках фронта Вооруженные силы Украины находятся в позиционной обороне. В некоторых местах есть продвижение вперед.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

«В течение этих дней и сейчас, когда мы говорим, продолжается позиционная оборона на всех участках фронта. И в рамках этой обороны где-то есть определенное продвижение вперед с целью выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот», — отметила она.

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По ее словам, «динамика фронта разная, поэтому иногда происходит много событий».

Маляр подчеркнула, что «война — это всегда динамика», какие-то события могут радовать, а какие-то огорчать.

«Слишком там что-то выискивать, как у нас все пытаются, не надо. Надо просто доверять Вооруженным силам», — сказала представительница Минобороны.

Она добавила, что Генштаб своей информацией тоже решает военные задачи, поэтому до момента пока не завершатся определенные действия успешно, эту информацию не объявляют.

Маляр заявила, что конечная цель ВСУ — освобождение всех территорий.

Украинские военные хорошо понимают, где россияне провоцируют нас и где они обманывают, отметила она.